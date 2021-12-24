Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 19

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 декабря.

Курс доллара понизился на 16,97 копейки, составив 73,1886 рубля (73,3583 рубля на 24 декабря). Курс евро снизился на 19,23 копейки, до 82,93 рубля (83,1223 рубля на 24 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:10 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 9 копеек и составил 73,39 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 19 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 83,24 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,13—73,5 рубля за доллар и 82,87—83,29 рубля за евро.