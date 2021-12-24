Банк России увеличил период охлаждения по полисам ИСЖ и НСЖ

Банк России вводит новые минимальные условия проведения накопительного (НСЖ) и инвестиционного (ИСЖ) страхования жизни, чтобы повысить потребительскую ценность таких продуктов и сделать их более прозрачными и понятными для граждан. В частности, полисы ИСЖ и НСЖ станут действовать с момента уплаты первого взноса, а период охлаждения по ним будет увеличен до 30 дней. Соответствующее указание опубликовано в пятницу на сайте регулятора.

«Полисы ИСЖ и НСЖ станут действовать с момента уплаты первого взноса. Страховая компания будет не вправе отказать в страховой выплате в случае диагностирования любого, в том числе социально значимого, заболевания во время действия договора. Это позволит усилить рисковую составляющую таких продуктов», — поясняется в сообщении.

Сейчас значительное число расторжений договоров страхования жизни происходит после истечения периода охлаждения из-за неуплаты второго взноса. Это говорит о том, замечают в ЦБ, что клиент не был заинтересован в страховке, не в полной мере понимал ее условия. Теперь по полисам ИСЖ и НСЖ будет увеличен период охлаждения: по договорам с регулярными взносами он составит не менее полутора месяцев, а по договорам с единовременным взносом — 30 дней.

Страховщик будет обязан при продаже страховки раскрывать историческую доходность по завершившимся за последние три года полисам и показывать клиенту, какую сумму он получит в случае реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии. Это поможет потребителю оценить, соответствует ли предлагаемый страховой продукт его ожиданиям.

Новые требования не коснутся договоров со страховой премией свыше 1,5 млн рублей. Предполагается, что такое исключение сохранит на рынке инструменты, ориентированные на квалифицированных инвесторов.

Указание вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.