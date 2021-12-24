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Тинькофф Банк повысил ставки по вкладам

24.12.2021 13:57
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Тинькофф Банк

Тинькофф Банк повысил ставки по рублевым вкладам, изменения составили от 0,5 до 1 процентного пункта. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, они затронут те депозиты, которые будут открыты, то есть первично пополнены или пролонгированы, 24 декабря и позже.

Новые стандартные и повышенные ставки по рублевым вкладам без подписки составят соответственно: на три — пять месяцев — 6% и 6,5% (ранее — 5% и 5,5%), на сроки от шести до 11 месяцев — 6,5% и 7% (ранее — 5,5% и 6%), на 12—17 месяцев — 6% и 7% (ранее — 5% и 6%), на 18—24 месяца — 5,5% и 6,5% (ранее — 5% и 6%).

Новые стандартные и повышенные ставки по рублевым депозитам с подпиской Pro/Premium/Private составят соответственно: на три — пять месяцев — 6% и 6,5% (ранее — 5% и 5,5%), на сроки от шести до 11 месяцев — 6,5% и 7% (ранее — 5,5% и 6%), на 12—17 месяцев — 7% и 8,5% (ранее — 6% и 7,5%), на 18—24 месяца — 6% и 7,5% (ранее — 5,5% и 7%).

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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