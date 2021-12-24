Белоусов рассказал о нерешенных проблемах России

Несмотря на восстановление экономики России, которое идет быстрее запланированных темпов, в стране еще остается ряд нерешенных задач. Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«По текущим оценкам, темп роста ВВП в этом году составит около 4,5%. Мы превысим запланированный темп по инвестициям, по общему росту ВВП, по промышленному производству, по реальной заработной плате. А вот по реальным доходам останемся примерно на уровне 2019 года из-за провала в 2020-м. Не всем странам удалось превысить уровень спада: США превысят, Китай, а Европа, например, нет. При этом не решен целый ряд задач», — подчеркнул он.

Так, по словам Белоусова, не до конца решена проблема малого бизнеса. «Хотя формально численность этого сектора растет и даже превысила запланированные показатели. Однако рост происходит в значительной мере за счет легализации самозанятых, а не за счет создания новых компаний. Это сильно беспокоит», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что вторая проблема, которая до сих пор не решена, — это молодежная безработица. «На фоне стабилизации ситуации с безработицей в целом молодежная безработица остается на высоком уровне. Мы этой проблемой предметно занимаемся. Есть такие простые вещи, как KPI вуза. Учебные заведения нужно оценивать по трудоустройству выпускников в соответствии с полученной специальностью. То же самое касается колледжей, которые нуждаются в глубокой модернизации. И нам нужно заново выстраивать коммуникацию с крупным бизнесом», — заключил Белоусов.