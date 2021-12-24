Все новости

Белоусов рассказал о нерешенных проблемах России

24.12.2021 14:10
1 733
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Несмотря на восстановление экономики России, которое идет быстрее запланированных темпов, в стране еще остается ряд нерешенных задач. Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«По текущим оценкам, темп роста ВВП в этом году составит около 4,5%. Мы превысим запланированный темп по инвестициям, по общему росту ВВП, по промышленному производству, по реальной заработной плате. А вот по реальным доходам останемся примерно на уровне 2019 года из-за провала в 2020-м. Не всем странам удалось превысить уровень спада: США превысят, Китай, а Европа, например, нет. При этом не решен целый ряд задач», — подчеркнул он.

Так, по словам Белоусова, не до конца решена проблема малого бизнеса. «Хотя формально численность этого сектора растет и даже превысила запланированные показатели. Однако рост происходит в значительной мере за счет легализации самозанятых, а не за счет создания новых компаний. Это сильно беспокоит», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что вторая проблема, которая до сих пор не решена, — это молодежная безработица. «На фоне стабилизации ситуации с безработицей в целом молодежная безработица остается на высоком уровне. Мы этой проблемой предметно занимаемся. Есть такие простые вещи, как KPI вуза. Учебные заведения нужно оценивать по трудоустройству выпускников в соответствии с полученной специальностью. То же самое касается колледжей, которые нуждаются в глубокой модернизации. И нам нужно заново выстраивать коммуникацию с крупным бизнесом», — заключил Белоусов.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям