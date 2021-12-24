Сенаторы одобрили закон о самостоятельной регистрации россиян в биометрической системе

Процедура сдачи биометрии станет более доступной для граждан: они смогут самостоятельно регистрировать свои данные в единой биометрической системе без посещения офиса банка. Соответствующий закон в пятницу одобрил Совет Федерации, сообщается на сайте Банка России.

Передать данные в ЕБС таким способом смогут те, кто имеет подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также биометрический загранпаспорт. Информация в ЕБС будет размещаться через защищенное мобильное приложение. Использовать загруженные биометрические слепки можно будет для получения отдельных финансовых и государственных услуг, перечень которых установят ЦБ и правительство.



Кроме этого, закон перенес с 1 января на 1 сентября 2022 года обязанность банков с универсальной лицензией открывать вклады и выдавать кредиты через свои мобильные и интернет-банки, идентифицируя клиентов удаленно с помощью ЕБС. Таким образом, у банков будет больше времени на донастройку собственных систем и процессов, подчеркивает регулятор.