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Сенаторы одобрили закон о самостоятельной регистрации россиян в биометрической системе

24.12.2021 15:11
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Процедура сдачи биометрии станет более доступной для граждан: они смогут самостоятельно регистрировать свои данные в единой биометрической системе без посещения офиса банка. Соответствующий закон в пятницу одобрил Совет Федерации, сообщается на сайте Банка России.

Передать данные в ЕБС таким способом смогут те, кто имеет подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также биометрический загранпаспорт. Информация в ЕБС будет размещаться через защищенное мобильное приложение. Использовать загруженные биометрические слепки можно будет для получения отдельных финансовых и государственных услуг, перечень которых установят ЦБ и правительство.

Кроме этого, закон перенес с 1 января на 1 сентября 2022 года обязанность банков с универсальной лицензией открывать вклады и выдавать кредиты через свои мобильные и интернет-банки, идентифицируя клиентов удаленно с помощью ЕБС. Таким образом, у банков будет больше времени на донастройку собственных систем и процессов, подчеркивает регулятор.

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