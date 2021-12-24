Все новости

Белоусов: «Никто в правительстве не считает, что введение экспортных пошлин — это благо»

24.12.2021 15:15
1 548
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Наиболее эффективными принятыми решениями в 2021 году можно считать налоговые новации — НДПИ и экспортные пошлины, так как они помогли найти компромисс в налогах и достичь баланса интересов, хотя никто в правительстве не считает принятые меры благом. Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Никто в правительстве не считает, что введение экспортных пошлин — это благо, потому что это подрывает конкурентные позиции российских производителей на мировом рынке. Вот американцы запустили целый ряд антидемпинговых расследований против наших металлургов. Такие расследования обычно заканчиваются введением пошлин, а мы сделали это собственными руками. Но это было сделано в интересах потребителей, которые не могли выдержать такие цены», — отметил он.

Белоусов подчеркнул, что данный компромисс устраивает лишь потребителей. «Он и был достигнут в интересах потребителей. Для металлургов это жесткое ограничение на грани изъятия честно заработанных доходов. С точки зрения правительства, это временная мера», — добавил он.

Несмотря на восстановление экономики России, которое идет быстрее запланированных темпов, в стране еще остается ряд нерешенных задач. Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

 24.12.2021 14:10

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям