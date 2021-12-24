Наиболее эффективными принятыми решениями в 2021 году можно считать налоговые новации — НДПИ и экспортные пошлины, так как они помогли найти компромисс в налогах и достичь баланса интересов, хотя никто в правительстве не считает принятые меры благом. Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Никто в правительстве не считает, что введение экспортных пошлин — это благо, потому что это подрывает конкурентные позиции российских производителей на мировом рынке. Вот американцы запустили целый ряд антидемпинговых расследований против наших металлургов. Такие расследования обычно заканчиваются введением пошлин, а мы сделали это собственными руками. Но это было сделано в интересах потребителей, которые не могли выдержать такие цены», — отметил он.

Белоусов подчеркнул, что данный компромисс устраивает лишь потребителей. «Он и был достигнут в интересах потребителей. Для металлургов это жесткое ограничение на грани изъятия честно заработанных доходов. С точки зрения правительства, это временная мера», — добавил он.