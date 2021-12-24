Путин призвал обеспечить долгосрочный рост экономики

В следующем году России нужны весомые результаты достижения национальных целей развития, надо без пауз обеспечить долгосрочный экономический рост, для этого есть все ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства в пятницу.

«Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек. Он в центре всей нашей работы, благополучие человека. Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели, ощутили, много раз повторяем это мы с вами, реальные, зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах, и на селе. И в следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты», — сказал Путин.

Этап восстановления экономики в целом пройден, отметил президент, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов российская экономика показала свою устойчивость.

«На повестке — задача следующего уровня: необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы в государстве, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны в полную мощность задействовать все факторы роста, а это фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей экономики, энергоэффективность и внедрение передовых экологических стандартов, наращивание несырьевого экспорта, подготовка современных кадров, поддержка деловой инициативы граждан», — сказал президент РФ.