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Путин призвал обеспечить долгосрочный рост экономики

24.12.2021 15:50
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РИА Новости

В следующем году России нужны весомые результаты достижения национальных целей развития, надо без пауз обеспечить долгосрочный экономический рост, для этого есть все ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства в пятницу.

«Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек. Он в центре всей нашей работы, благополучие человека. Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели, ощутили, много раз повторяем это мы с вами, реальные, зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах, и на селе. И в следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты», — сказал Путин.

Этап восстановления экономики в целом пройден, отметил президент, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов российская экономика показала свою устойчивость.

«На повестке задача следующего уровня: необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы в государстве, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны в полную мощность задействовать все факторы роста, а это фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей экономики, энергоэффективность и внедрение передовых экологических стандартов, наращивание несырьевого экспорта, подготовка современных кадров, поддержка деловой инициативы граждан», — сказал президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что будет и впредь настраивать власти страны на работу по обеспечению лучшего уровня и качества жизни людей.

 23.12.2021 19:59

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