Многодетные семьи смогут подать с помощью сайта госуслуг заявление на погашение ипотеки

Многодетные семьи с января 2022 года смогут подавать заявление на получение выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки через единый портал государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление подготовлено Минфином и подписано правительством РФ, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что теперь процесс получения государственной поддержки будет ускорен. Граждане смогут в любое время через личный кабинет портала «Госуслуги» направить электронное заявление и сканы необходимых для выплаты документов непосредственно в «ДОМ.РФ».

Раньше для получения такой выплаты гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в кредитную организацию, где была оформлена ипотека. Кредитор направлял запрос оператору данной программы «ДОМ.РФ», после проверки заявки банка и комплекта документов средства на погашение ипотеки направлялись в кредитную организацию для последующей выплаты заявителю.