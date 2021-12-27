​Банки.ру — лидер рейтинга видимости финансовых сайтов в поисковых системах

Банки.ру стал лидером в рейтинге видимости финансовых сайтов в поисковых системах по итогам 2021 года. Согласно рейтингу компании «Ашманов и партнеры», видимость финансового супермаркета Банки.ру составляет 86,9%, что на 46,7 процентного пункта больше ближайшего конкурента в рейтинге Сравни.ру и на 52,5 п. п. больше СберБанка, который занимает третье место.
|Сайт
|Средняя видимость за год
|banki.ru
|86.90%
|sravni.ru
|40.18%
|sberbank.ru
|34.34%
|vsezaimyonline.ru
|30.96%
|vtb.ru
|23.75%
|moskva.bankiros.ru
|21.64%
|alfabank.ru
|20.75%
|mainfin.ru
|18.66%
|calcus.ru
|17.42%
Рейтинг показывает видимость сайтов в поисковых системах «Яндекса» и Google в финансовой тематике. Видимость сайта — относительная величина, которая основывается на позициях сайта по запросам загруженного семантического ядра и популярности запросов в поиске. Показатель видимости 100% означает, что сайт по всем запросам ядра находится на первом месте в поисковой выдаче.
По словам аналитиков рейтинга, агрегаторы все еще являются доминаторами и самыми качественными ресурсами с точки зрения поисковых систем. Попасть в лидеры тематики можно, развивая экспертность и более качественно предоставляя информацию на сайте. Обновленные алгоритмы Google как раз направлены на награждение таких качественных сайтов хорошими позициями. Кроме этого, в топ-10 «Яндекса» также появляются сайты банков, в первую очередь за счет высокого уровня брендового трафика и развития сопроводительных продуктов.