Все новости

​Банки.ру — лидер рейтинга видимости финансовых сайтов в поисковых системах

27.12.2021 00:01
1 273
1 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Банки.ру стал лидером в рейтинге видимости финансовых сайтов в поисковых системах по итогам 2021 года. Согласно рейтингу компании «Ашманов и партнеры», видимость финансового супермаркета Банки.ру составляет 86,9%, что на 46,7 процентного пункта больше ближайшего конкурента в рейтинге Сравни.ру и на 52,5 п. п. больше СберБанка, который занимает третье место.

СайтСредняя видимость за год
banki.ru86.90%
sravni.ru40.18%
sberbank.ru34.34%
vsezaimyonline.ru30.96%
vtb.ru23.75%
moskva.bankiros.ru21.64%
alfabank.ru20.75%
mainfin.ru18.66%
calcus.ru17.42%

Рейтинг показывает видимость сайтов в поисковых системах «Яндекса» и Google в финансовой тематике. Видимость сайта — относительная величина, которая основывается на позициях сайта по запросам загруженного семантического ядра и популярности запросов в поиске. Показатель видимости 100% означает, что сайт по всем запросам ядра находится на первом месте в поисковой выдаче.

По словам аналитиков рейтинга, агрегаторы все еще являются доминаторами и самыми качественными ресурсами с точки зрения поисковых систем. Попасть в лидеры тематики можно, развивая экспертность и более качественно предоставляя информацию на сайте. Обновленные алгоритмы Google как раз направлены на награждение таких качественных сайтов хорошими позициями. Кроме этого, в топ-10 «Яндекса» также появляются сайты банков, в первую очередь за счет высокого уровня брендового трафика и развития сопроводительных продуктов.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям