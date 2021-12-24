Исследование: отвечающие на рабочие звонки во время новогодних каникул россияне зарабатывают больше

Наиболее открыты для делового общения в праздники россияне с доходом свыше 80 тыс. рублей. Такие данные приводятся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным опроса, подавляющее большинство россиян (86%) во время новогодних каникул остаются на связи по рабочим вопросам: 73% — со всеми, кому могут понадобиться, еще 13% — с отдельными лицами (руководителями, некоторыми коллегами, партнерами, клиентами). Не отвечает на рабочие звонки и сообщения во время новогодних каникул лишь один из девяти россиян (11%).

Отмечается, что россияне с высоким доходом чаще всех остаются на связи в нерабочую декаду января (92% среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тыс. рублей в месяц). Открытость сотрудников для решения рабочих вопросов в праздники растет с возрастом: в целом россияне старше 45 лет чаще, чем респонденты до 34 лет, остаются на связи с работодателем (88% против 82% соответственно).

При этом в новогодние каникулы готовность работников к деловому общению чуть ниже, чем во время отпуска: сказываются усталость, массовость праздника и всеобщий настрой на отдых.