Совфед одобрил закон о противодействии коррупции в деятельности финансовых уполномоченных

Российские сенаторы поддержали федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части противодействия коррупции в деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Проект закона был внесен президентом РФ. Согласно документу, на граждан, претендующих на должности финансовых омбудсменов либо занимающих указанные должности, распространяются ограничения, запреты и требования, установленные в целях противодействия коррупции.

Перечень лиц, в отношении которых проводятся оперативно-разыскные мероприятия, дополняется служащими Банка России, а также финансовыми уполномоченными.



«В соответствии с федеральным законом, генеральный прокурор РФ, заместители генерального прокурора РФ, прокуроры субъектов РФ, военные и другие специализированные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, наделяются полномочиями по направлению запросов в кредитные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств», — указано в релизе.