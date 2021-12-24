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Сенаторы одобрили объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в Фонд развития территорий

24.12.2021 18:26
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские сенаторы одобрили федеральный закон, предусматривающий объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в Фонд развития территорий. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Законом предусматривается переименование публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Новое наименование — «Фонд развития территорий».

«Устанавливается, что переименование не является реорганизацией публично-правовой компании, не изменяет и не прекращает ее права и обязанности в отношении Российской Федерации и любых третьих лиц, включая кредиторов. Только после внесения (в течение 90 дней со дня вступления в силу федерального закона) изменений в устав публично-правовой компании, а также после формирования попечительского совета и новых органов управления публично-правовой компании правительство РФ принимает решение о реорганизации публично-правовой компании «Фонд развития территорий» путем присоединения к ней Фонда ЖКХ», — говорится в сообщении Совета Федерации.

Предусматривается, что Фонд развития территорий будет являться правопреемником Фонда ЖКХ и к нему в неизменном виде переходят все права и обязанности Фонда ЖКХ, в том числе как участника государственных программ РФ.

Слияние юридических лиц предлагается осуществлять с начала очередного финансового года. «В этой связи предусматривается особый срок вступления в силу законопроекта — с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, связанных с созданием и правовым положением Фонда развития территорий», — говорится в пояснительной записке.

Фонд сможет обеспечивать комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль.

Кроме того, к полномочиям фонда будут относиться защита прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства, содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что «новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории. Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства».

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