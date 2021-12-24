Обзор рынков от Банки.ру: российский рынок смог отыграть основную часть потерь

Российский фондовый рынок в пятницу продемонстрировал небольшое снижение при практически полном отсутствии внешнего фона, при этом активизация покупок во второй половине дня позволила отыграть основную часть утренних потерь.

Так, в преддверии Рождества в США и на большинстве европейских площадок торги не проводились. В рамках коротких сессий индекс FTSE 100 в Великобритании практически не изменился, а французский CAC 40 потерял 0,3%. При этом ближайший фьючерс на нефть марки Brent, торгующийся в Лондоне, к окончанию коротких торгов снизился на 1,3%, отступив ниже 76 долларов за баррель.

На таком фоне индекс Мосбиржи к 18:00 потерял 0,2%, снизившись до 3 696 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Petropavlovsk и QIWI, потерявшие в цене более 1,5%. Лучше рынка торговались бумаги Globaltrans и «ФосАгро», рост котировок которых составил 3,4% и 1,4% соответственно.

Отметим, что в ходе сессии на «тонком» рынке индекс Мосбиржи отступал ниже 3 660 пунктов. Однако во второй половине дня покупки активизировались, чему могло поспособствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в российских акциях. Это позволило индексу Мосбиржи отыграть большую часть потерь. При этом в текущий момент можно говорить о том, что в силе сценарий снижения нашего рынка. Переломить его может выход индекса Мосбиржи выше 3 750 пунктов, что будет говорить в пользу коррекционного роста с ближайшей целью в районе 3 850 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили более 0,4%, торгуясь в районе 73,6 и 83,4 рубля соответственно.



Сценарий поведения рубля был противоположным динамике российских акций. Так, в начале дня рубль укреплялся к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в моменте отступала ниже 73,2 рубля на фоне поддержки со стороны спроса экспортеров на рублевую ликвидность. Однако во второй половине дня продажи в рубле возобладали, что позволило американской валюте не только отыграть утренние потери, но и подняться над сопротивлением на уровне 73,6 рубля. В случае закрепления выше данной отметки доллар создаст плацдарм для дальнейшего подъема.