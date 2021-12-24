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«ДОМ.РФ» и ВТБ разместили крупнейший в истории России выпуск ипотечных облигаций

24.12.2021 18:45
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

«ДОМ.РФ» и ВТБ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством «ДОМ.РФ» объемом 207,6 млрд рублей. Об этом сообщили в «ДОМ.РФ», подчеркнув, что это крупнейший выпуск таких бумаг в истории российского ипотечного рынка.

«Срок обращения выпуска составляет 9,9 года, ставка купона зафиксирована на уровне 7,65% годовых. Это уже седьмой выпуск ипотечных облигаций «ДОМ.РФ», обеспеченных портфелем ВТБ. Общий объем выпусков «ДОМ.РФ» и ВТБ достиг 786,8 млрд рублей», — указано в релизе.

«Инструмент секьюритизации позволяет банку повысить ликвидность ипотечного портфеля и предлагать населению более доступные ставки по жилищным кредитам», — комментирует заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

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В сообщении «ДОМ.РФ» также уточняется, что это первая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ, в которой были использованы электронные закладные. Банк ВТБ стал третьим оригинатором после СберБанка и Банка ДОМ.РФ, разместившим выпуск ИЦБ «ДОМ.РФ» с электронными закладными.

Предыдущий рекорд по объему выпуска ипотечных ценных бумаг был установлен в 2020 году также в сделке с ВТБ — тогда он составил 191,5 млрд рублей, напоминают в «ДОМ.РФ». Общий объем выпусков ИЦБ «ДОМ.РФ» превысил 1,3 трлн рублей.

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