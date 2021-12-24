«Эксперт РА» повысило рейтинг Транскапиталбанка до «ruBBB-»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка до уровня «ruBBB-», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, уточняется в сообщении агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием банком устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев по РСБУ и МСФО и улучшением ряда метрик качества активов. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительной позицией по капиталу, невысоким качеством активов и консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняют аналитики.

В «Эксперт РА» напоминают, что ТКБ специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, ипотечном кредитовании, операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг; с октября 2015 года он является санатором Инвестторгбанка.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций ТКБ обусловлена средними масштабами бизнеса кредитной организации, при этом его позиции в отдельных сегментах (в кредитовании МСБ и ипотечном кредитовании) выше, чем в рэнкинге по активам и объему привлеченных средств физлиц и индивидуальных предпринимателей, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Отмечается высокий уровень диверсификации доходов банка по источникам.

Агентство указывает на адекватные значения нормативов достаточности собственных средств ТКБ, однако буфер абсорбции убытков остается на невысоком уровне. Отмечаются адекватные показатели рентабельности и положительный финансовый результат группы по итогам последних пяти кварталов по МСФО, что связано с отсутствием крупных доформирований резервов. Наблюдается рост концентрации активных операций банка на крупных клиентах, также по-прежнему сохраняется значительный уровень кредитования компаний, деятельность которых связана с выполнением подрядов для одного контрагента — ОАО «РЖД», и выдачи им гарантий.

Качество активов оценивается как невысокое. При этом качество ссудного портфеля и уровень резервирования проблемных ссуд в целом по группе ТКБ (на консолидированной основе с учетом санируемого банка) показали положительную динамику в корпоративном сегменте, в соответствии с данными МСФО. По РСБУ за год с 1 ноября 2020-го доля просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю банка снизилась с 12,3% до 7,9%, по розничному — с 17,5% до 9,7%, но, как указывают аналитики, по-прежнему остается выше среднерыночных значений. «Реализация крупных кредитных рисков в прошлом привела к изъятию залогового имущества, что обусловливает наличие на балансе значительного объема непрофильных активов <…>, с которыми банк продолжает работу. Также отмечается значительный объем прочих требований на балансе, преимущественно связанных с отсрочкой платежей по цессиям, а также требований по получению процентов», — говорится в релизе.

Также уточняется, что портфель ценных бумаг банка за 12 месяцев вырос на 37%, достигнув 18% валовых активов, и по-прежнему характеризуется высоким кредитным качеством.

Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности, указывает «Эксперт РА». Источники фондирования кредитной организации в значительной степени диверсифицированы, наибольшая доля по-прежнему приходится на средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах выросла за последние 12 месяцев, однако остается на адекватном уровне.

«Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине недостатков кредитной политики в прошлом, что привело к значительному объему проблемных ссуд и непрофильных активов на балансе. Тем не менее агентство отмечает изменения в корпоративном управлении, которые позволили достичь устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев, а также выполнение ключевых стратегических планов развития в 2021-м», — отмечается в сообщении.



Согласно стратегии, фокус развития банковской группы в 2022—2023 годах будет сосредоточен на повышении эффективности деятельности и увеличении доли работающих активов, в том числе за счет работы с проблемными и непрофильными активами, а также на развитии онлайн-каналов и предоставлении услуг в формате BaaS (banking as a service, банк как услуга, — согласно «Википедии», инновационная B2B-услуга сдачи банками в аренду своей инфраструктуры. — Прим. Банки.ру). Основным направлением размещения средств группы к 2023 году станут корпоративное и розничное кредитование, но в «Эксперт РА» отмечают, что «усиление конкуренции со стороны госбанков и крупнейших частных банков способно привести к сложностям в вопросе формирования качественной клиентской базы по ключевому для банка сегменту среднего бизнеса и затруднить наращивание его конкурентных позиций. В то же время в случае успешной реализации стратегии в части роста доли работающих активов и дальнейшего устойчивого поддержания прибыльности, в том числе за счет работы с проблемной задолженностью, оценка качества управления банком может быть пересмотрена в сторону повышения».