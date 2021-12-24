Все новости

Мосбиржа увеличит число торгуемых иностранных акций до 600

24.12.2021 20:13
2 519
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московская биржа 3 января 2022 года планирует допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги American Eagle, TripAdvisor, Mattel, Xerox, Yum China и др. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Мосбирже, достигнет 600, говорится в сообщении торговой площадки.

В 2022 году количество доступных иностранных ценных бумаг превысит 1,5 тыс.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала: по американским бумагам — в долларах.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего в долларах США.

Национальный Клиринговый Центр (входит в группу «Московская биржа») принимает ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Московской биржи.

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.

Торги на рынке акций Московской биржи проходят с 6:50 до 23:50 мск. В утренние часы инвесторы могут совершать сделки с акциями из индекса Мосбиржи, а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+400.42%
Купить
+294.74%
Купить
+221.47%
Купить
+215.59%
Купить
+214.90%
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку