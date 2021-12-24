Мосбиржа увеличит число торгуемых иностранных акций до 600

Московская биржа 3 января 2022 года планирует допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги American Eagle, TripAdvisor, Mattel, Xerox, Yum China и др. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Мосбирже, достигнет 600, говорится в сообщении торговой площадки.

В 2022 году количество доступных иностранных ценных бумаг превысит 1,5 тыс.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала: по американским бумагам — в долларах.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего в долларах США.

Национальный Клиринговый Центр (входит в группу «Московская биржа») принимает ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Московской биржи.

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.



Торги на рынке акций Московской биржи проходят с 6:50 до 23:50 мск. В утренние часы инвесторы могут совершать сделки с акциями из индекса Мосбиржи, а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками.