ЦБ: жители Московского региона реже снимают наличные с карт

В Московском регионе за январь — сентябрь 2021 года на 29% выросло общее количество операций с использованием банковских карт, включая снятие наличных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом граждане все реже снимают наличные с карт, отдавая предпочтение быстрым и безопасным безналичным платежам, в том числе и Системе быстрых платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Так, за три квартала текущего года жители Московского региона совершили 8,6 млрд безналичных операций: москвичи провели 6,1 млрд трансакций, а жители Подмосковья — 2,5 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество увеличилось на 2 млрд, а объем вырос на 38% и составил 21,7 трлн рублей. При этом 81% от общего количества операций по картам пришелся на оплату товаров и услуг.

По данным на 1 октября 2021 года, москвичам выдано 63 млн банковских карт, а жителям Подмосковья — 16 млн. Средний чек по операциям в торговых сетях столицы составлял 1 275 рублей, в Московской области — 953 рубля.

В Московском регионе, по данным на конец сентября текущего года, зарегистрировано более 644 тыс. электронных терминалов в организациях торговли, порядка 35 тыс. банкоматов и около 22 тыс. точек снятия наличных в торговых сетях.