Фора-Банк предлагает кэшбэк и ски-пасс за оплату картой Visa проживания в отелях Красной Поляны

Фора-Банк совместно с курортом Красная Поляна предлагает при покупке зимнего предложения «Катай и отдыхай. Ски-пасс в подарок» и оплате его дебетовой или кредитной картой Visa Фора-Банка кэшбэк 9% от стоимости тура, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Предложение действует до 30 марта 2022 года и включает в себя: проживание в отелях курорта Красная Поляна 4 и 5 звезд и в апартаментах «Премиум»; завтраки «шведский стол»; spa в отеле; дневной ски-пасс на все дни проживания на каждого взрослого гостя, проживающего в номере», — говорится в релизе. Уточняется, что ски-пассы действуют на дневное катание на всех открытых трассах и канатных дорогах.

Бронировать можно даты с декабря 2021 года по 30 марта 2022-го.



Условия получения туристического кэшбэка по карте Visa Фора-Банка:

перейдите на страницу курорта Красная Поляна с предложением «Катай и отдыхай. Ски-пасс в подарок»;

выберите понравившийся отель, нажмите «Забронировать»;

укажите даты заезда и выезда, количество гостей, нажмите «Найти»;

выберите номер, нажмите «Забронировать»;

заполните данные гостей;

выберите способ оплаты «Гарантия банковской картой (предоплата), оплачивается вся сумма брони»;

оплатите всю сумму брони вашей картой Visa с кэшбэком Фора-Банка.

«Кэшбэк начисляется на первую покупку, оплаченную картой Фора-Банк с кэшбэком Visa на официальном сайте курорта, при условии 100-процентной оплаты. Действует только на тариф «Яркие осенние каникулы». Скидка не суммируется с другими скидками партнера. Акция распространяется только на держателей карт Visa с кэшбэком Фора-Банка», — отмечается в сообщении финучреждения.