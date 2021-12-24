ЦБ считает реалистичным существование на рынке кредитования от двух до четырех крупных цифровых платформ

Банк России считает реалистичным сценарий, когда в будущем на рынке кредитования будут существовать две — четыре крупные цифровые платформы. Как сообщает ТАСС, это следует из опубликованного регулятором материала.

«Реалистичным, на наш взгляд, является сценарий, когда в будущем на рынке кредитования останется малое число (две — четыре) крупных цифровых платформ (экосистем)», — говорится в материале Банка России.

В докладе ЦБ РФ также отмечает, что ослабление регулирования для традиционных банков, чтобы они оказались более конкурентоспособными в противостоянии бигтех- и финтех-платформам на рынке кредитования, является неверным путем. «Регулирование возникло как ответ на вызовы — риски финансовой стабильности, присущие рынку кредитования. Ослаблять регулирование для традиционных институтов — значит повышать уязвимость финансовой системы к рискам банковских кризисов», — говорится в материале.



Регулятор также обращает внимание на необходимость для банков цифровой трансформации, в том числе через партнерства с финтех- и бигтех-платформами.