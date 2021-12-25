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ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней на начало декабря составила 4,2%

25.12.2021 13:37
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 декабря 2021 года составила 4,2%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц.

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель сохранился на прежнем уровне.

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд повысился в ноябре на 8,018 млрд рублей (с 1 трлн 16,695 млрд на начало месяца до 1 трлн 24,713 млрд на 1 декабря), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 210,826 млрд рублей (с 23 трлн 927,929 млрд до 24 трлн 138,755 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 декабря, так же как и месяц назад, 93,7% просроченных ссуд.

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