ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней на начало декабря составила 4,2%

Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 декабря 2021 года составила 4,2%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц.

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель сохранился на прежнем уровне.

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд повысился в ноябре на 8,018 млрд рублей (с 1 трлн 16,695 млрд на начало месяца до 1 трлн 24,713 млрд на 1 декабря), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 210,826 млрд рублей (с 23 трлн 927,929 млрд до 24 трлн 138,755 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 декабря, так же как и месяц назад, 93,7% просроченных ссуд.