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​Газпромбанк запустил платформу о досуге и отдыхе

25.12.2021 16:36
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк запустил платформу GPB Time — медиа о досуге в нестандартном формате. Как сообщила пресс-служба финансового учреждения, на платформе представлена разноплановая афиша мероприятий (культура, спорт, образование) в Москве и Санкт-Петербурге, а в перспективе — и в других городах. Также здесь будут проводиться розыгрыши билетов на выставки, театральные премьеры и спортивные соревнования.

«С помощью GPB Time мы хотим показать, что Газпромбанк не только думает о деньгах, но и стремится показать нашим клиентам и всей аудитории, как качественно проводить досуг, экономить деньги и время, тем самым способствуя гармоничному развитию личности», — отмечает начальник управления рекламы, исследований и партнерских программ Газпромбанка Александра Цальп.

В релизе отмечается, что основная задача проекта GPB Time — помочь обществу взглянуть на досуг по-новому. Создатели портала стремятся, с одной стороны, показать, что изменить свою жизнь по силам каждому, а с другой — подсказать, как это можно сделать.

Важным блоком платформы в банке назвали контент на тему психологии и саморазвития. Какой вид отдыха выбрать? Где правильно и качественно обучаться? Как понять свои жизненные потребности? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на GPB Time. Яркими деталями станут истории, личный опыт людей, а также познавательные тесты, чек-листы, карточки. Как уточняется, разобраться в многообразии представленной на платформе информации помогут маскоты.

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Логотип "Газпромбанка" Юлия Белоногова

Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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