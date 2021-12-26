Все новости

​Yota обнуляет трафик на мессенджеры в Новый год

26.12.2021 18:27
1 303
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Yota

Yota 31 декабря и 1 января не будет считать трафик на популярные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber и Skype. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Мы решили обнулить трафик на WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, потому что хотим, чтобы у каждого нашего клиента была возможность поздравить близких с этим семейным праздником и почувствовать себя по-настоящему рядом», — прокомментировал генеральный директор Yota Саид Мунаев.

Пользователи Yota могут выбрать свой собственный тариф с нужным количеством минут и гигабайтов Интернета, просто указав, какую сумму они готовы платить за связь в месяц.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Билеты на «Аэроэкспресс» стали доступны в «СберБанке Онлайн»
Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов
Японец назвал Россию раем за доступную мобильную связь и Интернет
В России электронные паспорта планируют начать выдавать в январе 2023 года