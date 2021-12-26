​Yota обнуляет трафик на мессенджеры в Новый год

Yota 31 декабря и 1 января не будет считать трафик на популярные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber и Skype. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Мы решили обнулить трафик на WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, потому что хотим, чтобы у каждого нашего клиента была возможность поздравить близких с этим семейным праздником и почувствовать себя по-настоящему рядом», — прокомментировал генеральный директор Yota Саид Мунаев.

Пользователи Yota могут выбрать свой собственный тариф с нужным количеством минут и гигабайтов Интернета, просто указав, какую сумму они готовы платить за связь в месяц.