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В Думу внесен законопроект о внедрении института единого налогового счета

24.12.2021 21:37
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих внедрение института единого налогового счета. Документ, разработанный совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой РФ, размещен в базе нижней палаты российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» разработан в целях упрощения порядка уплаты налогов и иных предусмотренных Налоговым кодексом обязательных платежей и совершенствования налогового администрирования. «При этом законопроект ни в коей мере не затрагивает вопросы, связанные с порядком исчисления налогов», — подчеркивают авторы.

Законопроектом предлагается вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета, указывают депутаты. Такой счет будет открываться каждому плательщику в Федеральном казначействе, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и своего ИНН. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком.

Единый налоговый счет — это новая система учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая позволит учитывать результаты исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами бюджетной системы РФ через формирование единого сальдо расчетов на его едином налоговом счете, поясняется в материалах к законопроекту. При этом принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. Взыскание общей суммы задолженности исключит применение налоговыми органами избыточных обеспечительных мер к плательщикам.

Кроме того, перечисленные на единый налоговый счет «свободные» денежные средства, превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении такого налогоплательщика и могут быть возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по заявлению такого налогоплательщика.

Законопроектом в целях внедрения единого налогового счета устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков.

«Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов, количество документов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчетов по разным видам платежей (зачеты, уточнения платежей), а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок со стороны как плательщиков, так и налоговых органов», — ожидают инициаторы законодательных изменений.

Введение института единого налогового счета планируется одновременно с расширением сервисных возможностей Федеральной налоговой службы России — «онлайн-доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части».

«Предлагаемая законопроектом система уплаты налогов уже прошла трехлетнюю апробацию и положительно зарекомендовала себя в виде института единого налогового платежа физического лица. Кроме того, федеральным законом 29 ноября 2021 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлено право на добровольной основе также использовать особый порядок уплаты (перечисления) налогов посредством уплаты единого налогового платежа», — напоминают авторы законопроекта.

Они указывают, что реализация предлагаемых законопроектом мер представляет собой полный переход к новой системе учета расчетов налогоплательщиков с бюджетами бюджетной системы РФ начиная с 2023 года.

«В предварительных экспертных обсуждениях концепция новой системы учета положительно оценена налогоплательщиками, экспертным и бизнес-сообществом», — говорится в пояснительной записке.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки. В заключении Кабмина указано, что документ «содержит отдельные положения, регламентирующие порядок принудительного исполнения решений налоговых органов». «Полагаем целесообразным дополнительно проработать указанные вопросы в целях исключения возможных рисков возникновения конкуренции норм Налогового кодекса Российской Федерации и федерального закона «Об исполнительном производстве», а также урегулировать вопросы переходных положений в отношении исполнительных производств, возбужденных до проектируемого срока вступления законопроекта в силу», — отмечается в отзыве.

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