Все новости

«Тинькофф» предложил новый сервис «Совместный счет»

24.12.2021 22:00
6 701
1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Тинькофф Банк

«Тинькофф» предлагает клиентам совместный банкинг — новые сервисы, с помощью которых можно управлять общими средствами.

Как рассказали в банке, один из таких продуктов — новый сервис «Совместный счет». Это отдельный расчетный счет с широким набором возможностей, который могут совместно использовать сразу несколько человек — как клиенты Тинькофф Банка, так и те, кто не является клиентом.

Каждый клиент Тинькофф Банка может открыть до трех совместных счетов. В каждом может быть от пяти до десяти участников (не более пяти клиентов «Тинькофф» и не более пяти клиентов других банков) с отдельными лимитами для каждого пользователя, следует из релиза.

По задумке банка, «Совместный счет» может быть полезен:

  • для пар, которые хотят вести общие расходы отдельно от личных;
  • для групп с регулярными общими расходами: соседей по квартире, компании путешественников и т. п.;
  • для клиентов, которым нужно открыть отдельный счет для родственника, помощника по дому, подрядчика и других людей, у которых есть регулярные подконтрольные траты.

«Тинькофф» обещает пользователям «Совместного счета» «все традиционные преимущества» своих счетов:

  • бесплатное обслуживание для всех пользователей (включая тех, кто не является клиентом банка);
  • 6% процентов годовых на любой остаток по счету с подпиской Tinkoff Pro, а также для пользователей Tinkoff Premium и Tinkoff Private, 4% — для всех остальных;
  • кэшбэк за покупки со счета: до 30% по спецпредложениям, до 15% в трех выбранных категориях и 1% за любые другие покупки.

Другие сервисы, которые будут предложены в рамках совместного банкинга от «Тинькофф»:

  • доступ к счету (возможность мгновенно поделиться с другим клиентом банка доступом к своему карточному счету для покупок, переводов и снятия наличных);
  • дополнительная карта (ее держатель получает доступ к счету, а владелец счета может контролировать траты с помощью лимитов);
  • сбор средств (для массового сбора денег на общую цель, без общего доступа к счету).
#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "Тинькофф Банка" Алексей Шуравин

Алексей Шуравин

руководитель отдела поддержки социальных медиа
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»
Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях
Планы ЦБ по развитию финрынка предполагают распространение страховой защиты на средства большинства юрлиц
Изменения по вкладам за неделю: Тинькофф Банк, Почта Банк и другие