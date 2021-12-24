«Тинькофф» предложил новый сервис «Совместный счет»

«Тинькофф» предлагает клиентам совместный банкинг — новые сервисы, с помощью которых можно управлять общими средствами.

Как рассказали в банке, один из таких продуктов — новый сервис «Совместный счет». Это отдельный расчетный счет с широким набором возможностей, который могут совместно использовать сразу несколько человек — как клиенты Тинькофф Банка, так и те, кто не является клиентом.

Каждый клиент Тинькофф Банка может открыть до трех совместных счетов. В каждом может быть от пяти до десяти участников (не более пяти клиентов «Тинькофф» и не более пяти клиентов других банков) с отдельными лимитами для каждого пользователя, следует из релиза.

По задумке банка, «Совместный счет» может быть полезен:

для пар, которые хотят вести общие расходы отдельно от личных;

для групп с регулярными общими расходами: соседей по квартире, компании путешественников и т. п.;

для клиентов, которым нужно открыть отдельный счет для родственника, помощника по дому, подрядчика и других людей, у которых есть регулярные подконтрольные траты.

«Тинькофф» обещает пользователям «Совместного счета» «все традиционные преимущества» своих счетов:

бесплатное обслуживание для всех пользователей (включая тех, кто не является клиентом банка);

6% процентов годовых на любой остаток по счету с подпиской Tinkoff Pro, а также для пользователей Tinkoff Premium и Tinkoff Private, 4% — для всех остальных;

кэшбэк за покупки со счета: до 30% по спецпредложениям, до 15% в трех выбранных категориях и 1% за любые другие покупки.

Другие сервисы, которые будут предложены в рамках совместного банкинга от «Тинькофф»:

доступ к счету (возможность мгновенно поделиться с другим клиентом банка доступом к своему карточному счету для покупок, переводов и снятия наличных);

дополнительная карта (ее держатель получает доступ к счету, а владелец счета может контролировать траты с помощью лимитов);

сбор средств (для массового сбора денег на общую цель, без общего доступа к счету).