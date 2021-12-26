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Японец назвал Россию раем за доступную мобильную связь и Интернет

26.12.2021 12:05
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Прайм

Японского туриста в России впечатлили цены на мобильную связь и Интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Он изложил свои наблюдения на интернет-портале Yahoo News Japan.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — отметил японец.

Также он обратил внимание на то, что, в отличие от Японии, в России одной из особенностей является простота изменения тарифного плана — новый план применяется мгновенно. Он отметил, что бесплатный Wi-Fi доступен в ресторанах, торговых центрах, общественном транспорте, включая метро, и во многих местах на улицах.

«Wi-Fi можно подключить, не выходя из дома, поэтому мобильный интернет практически не расходуется. В связи с этим проблем с дешевыми тарифными планами на мобильную связь не возникает. По этой причине Россию можно назвать Wi-Fi раем», — подчеркнул турист.

Со ссылкой на экспертное мнение специалистов «Яндекса» он выделил причины доступности телекоммуникационных услуг в России: низкий средний доход, большое количество интернет-провайдеров, очень высокая степень распространения Интернета и очень большой на него спрос.

«Дешевая и быстрая российская связь продолжит играть важную роль в обеспечении роста экономики страны», — заключил он.

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