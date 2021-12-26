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СПБ биржа по итогам IPO привлекла 175 млн долларов

26.12.2021 10:15
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Санкт-Петербургская биржа по итогам первичного публичного предложения акций (IPO) разместила в общей сложности около 18,8 млн акций и привлекла 175 млн долларов, говорится на сайте торговой площадки.

«21 декабря 2021 года истек срок действия опциона на выкуп, предоставленного АО «Восход», стопроцентным дочерним обществом компании, в пользу АО «ВТБ Капитал», действующего в качестве маркет-мейкера в рамках мер по стабилизации, связанных с размещением. Ни одной акции не было приобретено в рамках мер по стабилизации, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер денежных средств, привлеченных от размещения, составивший 175 млн долларов США (до вычета расходов), не уменьшился», — говорится в релизе.

После завершения процедуры увеличения уставного капитала компания разместила в общей сложности 18 757 747 новых акций, включая 15 217 392 акции, предложенные и размещенные в ходе IPO, и 279 485 акций, размещенных в пользу существующих акционеров, которые реализовали преимущественное право.

Параллельно с размещением 3 260 870 акций были также размещены в пользу дочерней компании. Как поясняется, эти акции могут использоваться для опционной программы мотивации сотрудников компании и других корпоративных целей. Таким образом, общее количество размещенных акций компании увеличилось с 114 086 160 до 132 843 907.

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