​«Сбер» расширил возможности многоцелевого кредита

Клиентам СберБанка доступен многоцелевой кредит при покупке квартиры по программе «Приобретение строящегося жилья», сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Согласно новым изменениям, клиент сможет оплатить кредитными средствами: сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации, страховую премию по полису страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни», а также оплатить ремонт приобретаемой квартиры — сумма средств на такую услугу ограничена 20% от стоимости договора участия в долевом строительстве», — говорится в релизе.



Максимальная сумма кредита по всем опциям программы «Многоцелевой кредит» составляет 90% от общей стоимости договора участия в долевом строительстве.

Ранее заемщики могли воспользоваться «Многоцелевым кредитом» только в рамках программы «Приобретение готового жилья».