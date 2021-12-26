Все новости

​«Сбер» расширил возможности многоцелевого кредита

26.12.2021 15:23
1 843
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Клиентам СберБанка доступен многоцелевой кредит при покупке квартиры по программе «Приобретение строящегося жилья», сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Согласно новым изменениям, клиент сможет оплатить кредитными средствами: сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации, страховую премию по полису страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни», а также оплатить ремонт приобретаемой квартиры — сумма средств на такую услугу ограничена 20% от стоимости договора участия в долевом строительстве», — говорится в релизе.

Максимальная сумма кредита по всем опциям программы «Многоцелевой кредит» составляет 90% от общей стоимости договора участия в долевом строительстве.

Ранее заемщики могли воспользоваться «Многоцелевым кредитом» только в рамках программы «Приобретение готового жилья».

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной ипотеки на новостройки
Эксперты ожидают роста стоимости домов и квартир на уровень инфляции в 2022 году
​ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки