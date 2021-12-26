В ОП предложили запретить чиновникам и работникам госкорпораций пользоваться WhatsApp

Чиновникам и работникам российских госкорпораций следует запретить пользоваться мессенджером WhatsApp, который принадлежит компании Meta Platforms (ранее Facebook). Это необходимо закрепить на законодательном уровне, считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Мировой суд в Москве в пятницу оштрафовал Meta Platforms на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.

«Предположим, компании не будут этот штраф платить, значит, мы должны будем принимать какие-то меры. А что они могут сделать в ответ? Например, пригрозят нам прекратить работать на территории страны, будут шантажировать нас еще и соцсетью Instagram и закроют WhatsApp для чиновников», — сказал Малькевич.

По его словам, необходимо «закрепить отказ чиновников и работников госкорпораций от WhatsApp на законодательном уровне». «Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят. Потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний. Прогнозируем, что будут блокировать российские СМИ в Instagram, читать переписку чиновников и крупных деятелей в WhatsApp, поэтому надо переходить на российские платформы теперь уже в таком официальном и организованном порядке», — считает член ОП.