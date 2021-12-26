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В России электронные паспорта планируют начать выдавать в январе 2023 года

26.12.2021 11:01
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ТАСС

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

«В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — сказала она.

Казакова добавила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс. «Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается», — добавила она.

Начальник главка отметила, что население проявляет интерес к новому виду документа. Об этом, по ее словам, свидетельствуют поступающие обращения, в которых россияне просят сообщить о дате начала его выдачи.

С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт, подчеркнула Казакова.

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