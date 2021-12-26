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В России хотят освободить от валютного контроля операции до 600 тыс. рублей

26.12.2021 11:20
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Источник
Известия

Банк России планирует увеличить сумму платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 тыс. до 600 тыс. рублей за одну операцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы ЦБ.

Подготовленные поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили «Известиям» в ЦБ. Изменения коснутся представления документов по трансграничным операциям. В частности, регулятор планирует увеличить пороговое значение суммы сделки, на которую не будет распространяться требование о подаче в банки документов о проведении операции. Порог будет увеличен с 200 тыс. до 600 тыс. рублей.

Изменения уже подготовлены: ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время, сообщили в Банке России, не уточнив, когда именно.

По действующему закону резиденты при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тыс. в рублевом эквиваленте обязаны представить в банк документы по операции, говорит адвокат Александра Харина. В качестве документов юрлица могут представить договор, по которому происходит оплата, а также справки, подтверждающие его исполнение: накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации. Граждане же могут представить документы, подтверждающие дачу займа.

Порог перевода денежных средств за границу, по которым не надо отчитываться, был установлен еще в 2003 году, напомнил член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. Он подчеркнул, что банк может контролировать только те операции юрлиц, которые проходят через счета, открытые именно в этой кредитной организации. Соответственно, контролю не подлежат зачисленные на счет денежные средства через кассу другого банка. На физических лиц и самозанятых это правило не распространяется.

«Вряд ли от либерализации порога денежных сумм будет зависеть рост или упадок мошенничества в данной сфере. Эта мера, наоборот, должна оградить субъекты бизнеса от «бюрократических кругов ада». Виды мошенничества с валютными операциями объединяет то, что преступники с согласия самих лиц, то есть без принуждения, получают эти денежные средства», — отметил Тимур Эшпулатов.

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