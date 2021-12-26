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Альфа-Банк запустил сервис предупреждения о проверках надзорных органов

26.12.2021 17:17
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Альфа-Банк запустил сервис предупреждения о проверках надзорных органов, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Разнообразные проверки — рядовые события для компаний из сферы общепита и торговли, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений. Надзорные органы могут проверить соблюдение норм пожарной безопасности, санитарных правил (СанПиН), ГОСТов, Трудового кодекса. Проверку могут назначить, если на компанию поступила жалоба.

Как пояснили в банке, каждый бизнес стремится вовремя узнать о проверке, чтобы заранее подготовиться к ней.

«Теперь визит надзорного органа не станет неожиданностью. Если компанию ожидает проверка, Альфа-Банк напомнит о ней в интернет-банке. Также можно подключить сервис уведомлений — они будут приходить на мобильный телефон», — говорится в релизе.

Уточняется, что все законно: информация о готовящихся проверках является открытой. Альфа-Банк берет ее из государственных реестров и информационных систем.

«Благодаря этому сервису клиенты Альфа-Банка могут спокойно планировать свою работу, зная о датах готовящихся проверок», — рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

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