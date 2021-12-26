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Мосбиржа сообщила ​расписание торгов на рынках ​в новогодние праздники

26.12.2021 13:02
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2022 года, говорится в сообщении торговой площадки.

С 3 по 7 января 2022 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

  • 3–6 января будут проводиться торги и расчеты на рынке акций, рынке облигаций, срочном, денежном рынках, а также валютном рынке и рынке драгметаллов (за исключением инструментов с расчетами сегодня и своп overnight). Паи биржевых и паевых инвестиционных фондов, а также акции ETF будут торговаться и рассчитываться в российских рублях и долларах США.
  • 7 января проводятся торги на валютном рынке и рынке драгметаллов (за исключением инструментов с расчетами сегодня и своп overnight), а также на срочном рынке. На рынке акций проводятся торги только иностранными акциями (с постфиксом -RM), а на денежном рынке – операции РЕПО только с иностранными акциями.
  • 3–7 января торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться с расчетами по всем инструментам, за исключением обязательств по договорам СПФИ, выраженных в российских рублях.
  • 3–7 января торги на товарном рынке не проводятся.

7 января для всех ценных бумаг, торги которыми в этот день не проводятся, будут рассчитаны, раскрыты все стандартные показатели, в том числе цена закрытия, признаваемая котировка, рыночные цены, в соответствии с действующими методиками.

31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.

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