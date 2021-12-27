Fingram: финансовый гороскоп на 2022 год

Перед Новым годом мы анализируем достигнутые цели, планируем новые, стараемся спрогнозировать ближайшее будущее. Попробуем вообразить, что готовит 2022-й каждому знаку Зодиака соответственно его качествам с финансовой точки зрения.

Овен — в 2022-м вы как Капитан Удача

В наступающем году вам будут сыпаться возможности как из мешка, особенно в первые шесть месяцев. Постарайтесь быть достаточно благоразумными и фильтровать шансы, не ввязываясь в очередную финансовую пирамиду. Вы сможете показать себя во всей профессиональной красе. Весной можно инвестировать больше, чем обычно, а летом займитесь продвижением по службе вместо отпуска. Запомните — для вашей карьеры 2022 год один из самых лучших! Осенью станьте немного мистером Скруджем, прижмите финансы и не допускайте перерасхода средств.

Телец — Доктор Стрэндж

Вы хорошо себя чувствуете — сытым, домашним, с хорошей финансовой подушкой в сейфе, но в 2022 году нужно проявить побольше активности во всех сферах жизни. По весне вы наберетесь достаточно уверенности, чтобы продвинуться вперед, и уже к ноябрю откроете для себя финансовую и профессиональную «Нарнию». Вы окажетесь в тех местах, о которых и не подозревали. И вам это понравится. Помните, что любой ваш выбор будет иметь долгосрочные последствия. Карьера стабильна, но следите за расходами в ноябре.

Близнецы — Профессор Икс

Вам постоянно нужен приток новых идей — в 2022 они сами будут возникать в вашей голове даже без специального настроя. Благодаря врожденной многозадачности вы будете легко заниматься несколькими проектами с удовольствием, будто жонглер. Больше доверяйте интуиции в финансовых делах. Инвестируйте больше — это дорого, но верно. В работе может случиться кардинальная смена направления — если возникнут сомнения, выбирайте не только более оплачиваемый проект, но и тот, где вы сможете широко заявить о себе миру!

Рак — Железный Человек

Новый 2022-й принесет в вашу жизнь новые идеи и способы мышления. В конце года вы сможете сделать самостоятельный выбор дальнейшего пути и избавитесь от прошлых ограничений. Старайтесь выбирать более выгодный вариант, а не безопасный, как обычно. С финансами у вас все в порядке. А для карьеры начинается очень благоприятный период, который продлится полтора года. Будьте внимательны с тратами весной и не обнимайтесь с первым встречным в общественном месте, чтобы избежать мошенничества.

Лев — Супермен

В начале года может казаться, что в будущем есть какая-то неопределенность и размытость, — просто доверьтесь и шагайте вперед. Возможно, стоит начать что-то новое, чтобы понять, сколько вы теряли, выполняя привычное. Предстоит много работы, но оно того стоит. Для успешной карьеры приготовьтесь к внезапным переменам и не огорчайтесь, если ваша победа достанется другому, — все складывается в пользу выбора иного пути развития. Будьте расчетливее. В сентябре не тратьте деньги и живите по средствам.

Дева — Чудо-Женщина

В наступающем году научитесь думать по-другому и творчески подходить к любой задаче. Постарайтесь не придираться к мелочам, а взгляните на проекты сразу целиком, с вдохновением. Мыслите масштабнее. Ничего не планируйте дотошно, а позвольте себе больше мечтать. В начале года ждите нового предложения по карьере. А в конце 2022-го предстоит очень много работать, но вам это даже понравится. В октябре можете просить повышения или заслуженную премию.

Весы — Феникс

Наступающий 2022-й — год вашего возрождения. Если в последнее время что-то мешало развитию, то теперь вы вернете себе легкость и изящность в принятии решений. Вполне возможен переезд в новый дом или смена круга общения. Что касается карьеры — задумайтесь: не делаете ли вы чужую работу бесплатно и не расходуете ли силы впустую? Занимайтесь только тем, что может принести вам доход! Во всех смыслах вы стоите больше, чем сейчас. Вылетайте за пределы своей финансовой клетки. Особенно легко это может получиться во второй половине года.

Скорпион — Бэтмен

Год для вас предстоит значимый, но тщательно спланировать что-либо не получится — доверьтесь судьбе. Может случиться событие-перезагрузка, которое определит вашу жизнь на десять лет вперед. Но это даст вам новые возможности и способности. В карьере, возможно, вы захотите двигаться не вверх, а в совсем другой области. Изучайте варианты, но пока не принимайте определяющих решений. Весной вы получите больше дохода, чем обычно. Но в конце года можете сорвать настоящий большой куш.

Стрелец — Человек-Паук

В начале года покажется, что вы попали в мир розовых карамелек, — так все будет хорошо и мечтательно. Однако не поддавайтесь иллюзиям и делайте то, что наиболее реалистично и практично. Иначе много возможностей может быть упущено. Будьте предприимчивы, но не действуйте отчаянно и безрассудно. В 2022-м вы продолжите строить свою карьеру, но не проявляйте суеты. Думайте тщательно. С финансами будет все хорошо, особенно в феврале и декабре.

Козерог — Железный Человек

В наступающем году у вас не повторятся стрессовые ситуации из 2021-го. Поверните свою жизнь в новое русло и двигайтесь вперед. В середине года будет казаться, что вы застряли в теплом болотце и жизнь остановилась. На самом деле это будет означать, что происходит разворот к новому и вы больше не вернетесь к тому, как было раньше. Поворотов в карьере не будет, но во второй половине года появится новый проект, в который вы нырнете с головой! В финансах — устойчивый рост, особенно весной и в конце лета. Никаких убытков не будет.

Водолей — Аквамен

Наступающий 2022-й будет одним из самых лучших ваших годов. Противостояние сменится сотрудничеством, а неопределенность в делах — финансовой стабильностью. Вы можете сменить место, окружение, сферу деятельности, но все равно останетесь в выигрышной ситуации. Будете жить своей лучшей жизнью. В карьере можете продвигаться вперед, усиливая свои позиции на текущем месте, или вверх, к новой должности, — как захотите. В октябре-ноябре вам выпадет шанс переехать или вы получите заманчивое финансовое предложение. Но не ставьте свою работу выше всех остальных сфер жизни. Хотя вы и так получите все, что захотите.

Рыбы — Женщина-Кошка

Для вас 2022 год станет очень удачным во всех делах, но на блюдечке вы этого не получите. Нужно будет хорошенько потрудиться, проявить гибкость и осторожность в принятии решений. Двигаться вперед стоит на мягких лапках, не форсируя события. Появятся новые идеи, новые цели и проекты. Если вы мечтали о медийности или славе — получите это в наступающем году. Выбирать путь нужно будет самостоятельно, никто не подскажет верную, определенную дорогу — только ваши ум и сердце. Используйте все ваше воображение и креатив, чтобы быть в выигрыше. Карьера станет такой, какой вы ее сами видите. Финансы будут особенно радовать вас летом, но и в остальное время все будет хорошо.

Наступающий год будет не такой, как 2021-й. Все станет немного по-другому. Сохраните этот гороскоп до начала 2023 года, потом сверимся — сбылось ли.

