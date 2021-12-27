Рубль немного укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро немного укрепляются на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,53 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:00 стоил около 83,22 рубля (минус 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,5—73,67 рубля за доллар и 83,22—83,34 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:22 мск прибавляет 0,43% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 718,49 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.