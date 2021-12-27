Эксперты ожидают роста стоимости домов и квартир на уровень инфляции в 2022 году

В новом году замедлится как строительство, так и рост цен, но особых шансов, что он отстанет от инфляции, нет, даже несмотря на резкое увеличение ставок по ипотеке, пишут «Известия», ссылаясь на мнение экспертов.

Несмотря на ударные темпы ввода жилья, спрос благодаря ипотеке оказался еще сильнее. В результате цены росли намного быстрее инфляции, особенно на новостройки. Свою роль здесь сыграли не только высочайший спрос, но и рост себестоимости из-за увеличения цен на материалы и энергоносители, а также стоимости рабочей силы. В результате жилье стало еще менее доступным, чем до кризиса. В 2019 году среднестатистический россиянин мог купить небольшую квартиру на восемь годовых зарплат, а в 2021 году ему бы понадобилось от девяти до 11 годовых доходов. Программы семейной ипотеки в конечном итоге были продлены, сохранилась и льготная ипотека, правда, ставка по ней была повышена до 7%.

Лента новостей Fitch ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2022 году более чем на 15% Более высокие процентные ставки и уровень насыщения рынка ипотечного кредитования в РФ должны обусловить замедление роста в 2022 году, но он по-прежнему будет выше 15%. Такой прогноз дают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в обзоре российских банков за десять месяцев 2021 года. 25.12.2021 11:11

Ставки будут неизбежно расти: согласно прогнозу главы «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, в следующем году они могут вернуться к докризисным двузначным показателям — 10,2%. Банки так или иначе вынуждены ориентироваться на ключевую ставку ЦБ, которая составила 8,5% и, вероятно, будет повышаться и дальше. Как пояснил главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман, существенно воздействует на рынок увеличение ключевой ставки ЦБ. Она может подняться до 9%, чтобы сбить «накал» инфляции и инфляционных ожиданий, но данный процесс резко поднимает ставки по ипотеке в прямом и переносном смысле. Средние ставки в 2022 году могут подняться выше 11%. Учитывая, что более половины покупок жилья проходит с использованием ипотечных кредитов, их удорожание заметно снизит спрос, тем более при нынешних ценах недвижимости, уже с трудом приемлемых для покупателей.

Аналитики считают, что остановки цен на жилые помещения ожидать не стоит. В лучшем случае речь может идти о замедлении этого роста. Картина может разниться в зависимости от конкретных регионов, считает эксперт «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов. Удорожание жилищных кредитов позволяет ожидать замедления ценовой динамики в 2022-м или даже локального снижения в наиболее перегретых регионах, но в масштабе страны снижения цен не ожидается, считает эксперт.

Как отметила аналитик «Финама» Наталья Пырьева, рост цен продолжается за счет по-прежнему высокого уровня спроса, удорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров. По ее словам, спрос в любом случае охлаждается и по мере удовлетворения жилищных вопросов, и за счет сворачивания льготной ипотеки, и из-за высоких цен. Тем не менее, учитывая обстоятельства с ростом цен на стройматериалы и рабочую силу, ожидается, что в течение первого полугодия 2022 года цены останутся на достигнутых уровнях или несколько снизятся. А в целом по России рост цен на недвижимость в течение 2022 года будет на уровне инфляции, считает эксперт.