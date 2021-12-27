Бизнес предупредил о росте цен на аренду жилья из-за новой системы Минстроя

Бизнес призвал сохранить альтернативу создаваемой Минстроем Государственной информационной системе (ГИС) на рынке найма недвижимости, пишут «Известия», ссылаясь на Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК). Использование единственной ГИС для регистрации договоров найма жилья и прочей недвижимости на предлагаемых Минстроем сегодня условиях может создать проблемы арендаторам, арендодателям, бизнесу и государству, предупредила ассоциация в своем письме вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. После запуска системы ставки аренды могут вырасти на 15—20%, говорится там.

В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации. Как полагает главный аналитик РАЭК Карен Казарян, это может значить, что оператор ГИС будет взимать с арендодателей обычный НДФЛ в 13%, а самозанятые граждане, сдающие квартиры, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4%. В Минстрое пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание этого факта в ГИС, и тогда платформа будет удерживать 4% с дохода автоматически.

Спровоцировать рост цен может и то, что оператор ГИС превратится в монополиста: проект не предусматривает прием платежей такими игроками, как «Авито» или «Циан», он «будет являться нарушением порядка расчетов, что автоматически ставит под угрозу их деятельность», говорится в письме РАЭК. Цель обращения в правительство — донести до государства, что ГИС не должна быть единственным инструментом на рынке цифрового найма недвижимости, у нее должны быть альтернативы, отметил Казарян. Для тех, кто не хочет использовать цифровую среду, должна сохраниться возможность оформления договоров на бумаге и их регистрации через МФЦ, считает он. Также должна быть предусмотрена оплата не только по безналичному расчету.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей». Создание ГИС позволит в 2023—2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.

По мнению экспертов, бенефициарами регистрации договора аренды в ГИС станут государство и ее оператор, с учетом появления дополнительных расходов арендатор не сможет стать выгодополучателем, что противоречит заявленным целям законопроекта, поэтому люди будут искать съемное жилье с помощью «серых» риелторов. Также введение дополнительной обязанности по регистрации договоров в ГИС может быть воспринято самозанятыми-арендодателями как дополнительный административный барьер, который снизит привлекательность такого статуса как наиболее простого способа вести легальную деятельность, считают эксперты.