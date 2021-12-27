Основные фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Основные фондовые торги в России открылись ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:02 мск прибавил 0,44% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 719 пунктов. Индекс РТС повысился на 0,82% до отметки 1 597,12.

Как напоминает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев, в пятницу на мировых рынках преобладали консолидационные настроения на фоне отсутствия торгов в США, Великобритании, Канаде, а также на других крупных фондовых площадках по случаю католического сочельника. По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках, по его словам, слабопозитивная: хотя ключевые азиатские индексы и показывают разнонаправленную динамику, фьючерсы на американские и европейский индексы подрастают, а цены на нефть находятся в «зеленой зоне».

«Сегодня стартует сезон предновогоднего ралли — исторически одного из наиболее благоприятных периодов для рынков в году. <…> Объемы торгов на глобальных рынках останутся пониженными ввиду продолжающихся праздников в Великобритании, Канаде, Австралии и других странах, а также скудости новостного фона. Ждем слабопозитивной динамики рынков сегодня и на ближайшей неделе. <…> Слабопозитивный внешний фон и низкая торговая активность на глобальных рынках могут привести к преобладанию покупок на российском рынке, в результате чего индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3 750 пунктов», — прогнозирует эксперт.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов не исключает, что «индекс Мосбиржи будет тестировать отметку 3 800 пунктов, которая сейчас выступает сопротивлением». «Но пока от среднесрочных покупок широким фронтом стоит воздержаться, политические и военные риски все еще высоки, безопаснее дождаться их разрешения», — предупреждает он.



«А вот позитивных ожиданий от рубля у нас нет», — продолжает Антонов. «Сегодня сойдет на нет избыточная продажа валюты экспортерами в рамках налогового периода. При этом никуда не денется Минфин с его покупкой долларов и евро в рамках бюджетного правила. Под конец года возрастет спрос на валюту для хеджирования рисков по рублевым активам, да и часть свободных средств многие инвесторы предпочтут перевести в доллар. Если рынок не получит каких-то новых позитивных новостей, то можно ждать начала ослабления рубля уже сегодня со второй половины дня», — пишет аналитик.