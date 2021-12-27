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Группа ВТБ заработала за 11 месяцев 308,8 млрд рублей

27.12.2021 10:49
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Чистая прибыль группы ВТБ составила 308,8 млрд рублей по итогам 11 месяцев текущего года и 28,9 млрд отдельно в ноябре, увеличившись в 4,4 и 5,4 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ.

Чистые процентные доходы составили 589,7 млрд рублей за 11 месяцев года и 56,8 млрд рублей в ноябре (плюс 22,3% и плюс 19,8% соответственно), чистые комиссионные доходы — 146,5 млрд рублей за 11 месяцев (плюс 20,1% год к году) и 11,4 млрд в ноябре (минус 14,3%). «Сильную накопленную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий трансакционный бизнес группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса», — поясняют в ВТБ.

В числе прочего сообщается, что расходы на создание резервов составили 91 млрд рублей за 11 месяцев и 7,1 млрд рублей в ноябре 2021 года, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 59,5% и 75,9% соответственно.

По состоянию на 30 ноября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 12,3%).

«По итогам 11 месяцев сохраняется опережающая динамика розничного кредитования. Кредиты физическим лицам увеличились в ноябре на 2,6%, с начала года — на 21,5% до 4,7 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в ноябре на 1,8% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,6%) и увеличился накопленным итогом по результатам 11 месяцев этого года на 7,2% до 10 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 8,5%)», — сообщается в релизе.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на 30 ноября 2021 года составила 4,3% (минус 1,4 процентного пункта с начала года).

Объем совокупных средств клиентов увеличился на 18,4% с начала года до 15,2 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,6%). В ноябре объем средств юридических лиц вырос на 0,6% (с учетом эффекта валютной корректировки — сократился на 1,5%), с начала 2021 года — на 27,6% до 9,1 трлн рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост объема средств юрлиц по итогам 11 месяцев составил 27,7%. Портфель средств клиентов-физлиц увеличился в ноябре на 1,9%, с начала года — на 7,2% до 6,1 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 7,4%).

«2021 год станет для группы ВТБ рекордным как с точки зрения прибыльности, так и по объему бизнеса, и результаты 11 месяцев являются весомым подтверждением этих ожиданий», — комментирует член правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

В частности, по его словам, почти 309 млрд рублей уже полученной чистой прибыли — это в текущей трехлетней стратегии развития группы ориентир только на 2022 год.

«Достижение рекордной прибыли стало результатом сильного роста основных банковских доходов на фоне устойчивой чистой процентной маржи и стабильного качества активов. Также на фоне активно проводимой технологической трансформации мы смогли существенно улучшить операционную эффективность», — поясняет топ-менеджер ВТБ.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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