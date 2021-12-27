Матвиенко: пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 год

Пик роста цен на продовольственные товары в России пришелся на 2021 год, но необходимо продолжать их сдерживать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

«Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом», — сказала она.

Матвиенко назвала профессиональными действия Центробанка РФ, но не считает принимаемые меры исчерпывающими. По ее словам, «нужно продолжать двигаться по пути сдерживания цен».