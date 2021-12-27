Все новости

Матвиенко: пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 год

27.12.2021 12:30
1 316
4 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Пик роста цен на продовольственные товары в России пришелся на 2021 год, но необходимо продолжать их сдерживать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

«Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом», — сказала она.

Матвиенко назвала профессиональными действия Центробанка РФ, но не считает принимаемые меры исчерпывающими. По ее словам, «нужно продолжать двигаться по пути сдерживания цен».

30.11.2021 08:48

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

«Опора России» попросила Мишустина продлить программу детского кэшбэка на 2022 год
АКРА: потенциал роста кредитования сохраняется
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг СМП Банка на уровне «ruА»
​Глава банка «Открытие» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 11—​11,5%