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Правительство выделило еще 498 млн рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП

27.12.2021 13:39
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

На поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса будет направлено еще 498 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Как поясняется, необходимость дополнительного финансирования связана с текущей динамикой выдачи предпринимателям льготных займов. На 1 декабря кредитный портфель программы составил 1,09 трлн рублей. С учетом выделенных средств общий объем ее субсидирования в 2021 году достигнет 38,6 млрд рублей. Из них 8,498 млрд рублей — средства резервного фонда правительства.

Льготные займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход, — самозанятым. Кредит можно взять на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75 процентного пункта. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных отраслях, в их числе — сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, бытовые услуги.

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