НАФИ: финансово грамотными считают себя 58% россиян

Россияне за последние десять лет стали втрое выше оценивать свою финансовую грамотность. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Под финансовой грамотностью в ходе всероссийских репрезентативных опросов, которые были проведены с разницей в десять лет по аналогичной выборке из 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 53 регионах, подразумевалось умение распоряжаться собственными деньгами. Доля россиян, которые высоко оценивают свою финансовую грамотность, выросла по сравнению с 2011 годом на 38 процентных пунктов — с 20% до 58%. Доля тех, кто сомневается в своих финансовых компетенциях, снизилась более чем втрое — с 36% до 10%.

Наиболее низкие оценки собственным финансовым знаниям и навыкам дают люди в возрасте 60 лет и старше (14% считают, что не умеют распоряжаться личными финансами) и неработающие россияне (16%).

За десять лет сгладились различия в самооценке финансовой грамотности между россиянами, проживающими в разных регионах страны. Если в 2011 году о серьезном недостатке финансовых знаний говорили жители Дальнего Востока и Юга России (42% и 44% соответственно оценивали свои знания как неудовлетворительные), то в 2021-м эти регионы по данному критерию не выделяются на фоне других.

«За последние десять лет финансовая система в России претерпела колоссальную трансформацию, которая идет параллельно цифровизации всех сфер жизни. Благодаря активной цифровизации растет число каналов, посредством которых люди могут получать финансовые услуги. Как результат, все больше россиян становятся активными пользователями финансовых услуг, их уверенность в себе в этом контексте укрепляется. Мы видим, что сглаживаются разрывы в самооценке финансовой грамотности жителей разных регионов. Одновременно финансовыми услугами начинают пользоваться все более молодые люди — по результатам наших исследований, сегодня российские подростки активно используют банкоматы, платежные терминалы, треть подростков оплачивают покупки безналичными способами», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.



«Все это происходит на фоне постоянно реализуемых государственных программ по повышению финансовой грамотности населения. Такие программы следует развивать и масштабировать», — подчеркивает она.