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Совкомбанк покупает третью страховую компанию

27.12.2021 14:54
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Совкомбанк СиВ Лайф

Совкомбанк приобретет ООО «Страховая компания «СиВ Лайф». Банк объявил в понедельник о подписании соответствующего договора с немецкой страховой группой Talanx AG.

Сделка будет закрыта в I квартале 2022 года после ее одобрения Банком России и Федеральной антимонопольной службой. Стоимость и другие параметры сделки стороны не разглашают.

Это третья страховая компания, которую покупает Совкомбанк. Банк напоминает, что в декабре 2019 года приобрел «Либерти Страхование» (теперь это «Совкомбанк Страхование»), а в декабре 2020-го — компанию «МетЛайф» (теперь это «Совкомбанк Жизнь»).

«Эта сделка усилит наш страховой бизнес, мы улучшим свои рыночные позиции в сегменте страхования жизни. В «СиВ Лайф» работают профессионалы самого высокого уровня с очень важными для нас компетенциями. Вхождение «СиВ Лайф» в группу позволит реализовать потенциал команды «СиВ Лайф» в нашей растущей финансовой группе на федеральном уровне за счет синергии с другими бизнес-линиями», — комментирует первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

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