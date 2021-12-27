Петербургские общественные туалеты станут бесплатными

Общественные туалеты, находящиеся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», станут бесплатными с 1 января 2022 года. Как передает ТАСС, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

«По решению правительства Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, для удобства жителей и гостей города переходят в режим эксплуатации без взимания платы с посетителей», — говорится в сообщении.

В общественных туалетах будет находиться дежурный персонал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для оказания помощи при посещении туалетов маломобильными группами населения. Затраты на эксплуатацию туалетов будут возмещаться за счет бюджета города. Дежурства также позволят исключить риск вандализма и порчи имущества.

Сегодня в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находится 651 общественный туалет, из них 254 — стационарные; в городе есть и передвижные туалеты. Интерактивную карту размещения туалетов можно найти на сайте учреждения.

До 1 января плата за посещение туалета составляет 30 рублей, бесплатно воспользоваться им могут льготные категории граждан.

