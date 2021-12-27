РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»

Россельхозбанк с 27 декабря повышает ставки в рамках акции «Весомый процент» по вкладу «Доходный» на величину до 0,5 процентного пункта при привлечении средств на шесть месяцев и один год. Ставки составят 8% и 8,25% годовых соответственно.

Ставка по депозиту, размещаемому на два года, не изменилась — 8,5% годовых.

Минимальная сумма вклада — 3 тыс. рублей при открытии дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Оформить вклад «Доходный» в рамках акции «Весомый процент» можно до 28 февраля 2022 года.

Кроме того, с 27 декабря новые вклады на срок четыре года под 9% годовых не оформляются.

Также продлен до 28 февраля 2022 года срок действия акции по накопительному счету «Моя выгода».

Максимальная ставка по счету составляет 8,5% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5,5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка на уровне 8,5% действует при условии хранения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца, что увеличивает общую доходность счета. При этом минимальный остаток для накопительного счета не установлен.



Оформить вклад и открыть накопительный счет можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.