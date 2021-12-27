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​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям

27.12.2021 17:44
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Источник
ТАСС

«Роснано» погасила очередной купон по облигациям серии БО-П01 с погашением в декабре 2023 года без госгарантии. Об этом говорится на сайте Национального расчетного депозитария (НРД).

Размер денежных средств, подлежащих выплате на одну бумагу, составляет 23,06 рубля. Исходя из расчета выплаты на ценную бумагу и объема выпуска, размер полученных НРД средств составляет 230,6 млн рублей.

Ранее «Роснано» объявило о проведенной закрытой встрече с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании, на которой «обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Сообщение вызвало негативную реакцию — котировки рублевых облигаций «Роснано» обвалились до уровня 70—90% от номинала.

Forbes со ссылкой на источники сообщал, что «Роснано» обсуждает с крупнейшими держателями возможность погашения облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом 30—40% от номинала. При этом 1 декабря «Роснано» погасило бонды по облигациям без госгарантии серии БО-002P-01 на 4,5 млрд рублей.

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