В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам

В ноябре просроченная задолженность по корпоративным ссудам в российских банках вернулась к пандемийным максимумам — за месяц ее объем увеличился сразу на 184 млрд рублей (6,5%), превысив 3,03 трлн, следует из данных ЦБ. Основной прирост обеспечил проблемный заемщик «Траста» — «Открытие Холдинг», выяснил РБК.



В статистику регулятора попадают проблемные кредиты в рублях и валюте, выданные нефинансовым и финансовым организациям, кроме банков, а также индивидуальным предпринимателям. До ноября уровень «плохих» долгов бизнеса на протяжении четырех месяцев держался ниже 3 трлн рублей, а сам прирост можно считать рекордным почти за полтора года.

РБК изучил отчетность банков, раскрывающих оборотные ведомости, на 1 декабря. Из них следует, что максимальный прирост рублевой корпоративной просрочки в ноябре показал «Траст», который с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. Объем проблемных долгов юрлиц, оставшихся после санации нескольких частных банков, на его балансе за месяц увеличился сразу на 182,1 млрд рублей, или 33,5%. Такого резкого роста не наблюдалось как минимум с начала 2020 года. Без учета «Траста» объем корпоративной просрочки во всем секторе сократился на 24,7 млрд рублей, показали расчеты РБК.

Почти весь прирост проблемных долгов на балансе «Траста» обеспечили кредиты, выданные негосударственным финансовым организациям: просрочка только по этому счету в рублях (182,9 млрд) перекрыла общий результат банка непрофильных активов. Влияние «Траста» на показатели всего сектора подтверждается статистикой ЦБ: в ноябре объем «плохих» рублевых долгов клиентов — финансовых организаций перед банками вырос на 171,4 млрд рублей (+88,5%).

«Рост просроченной задолженности связан с переносом на эту статью ссудной задолженности «Открытие Холдинга» в связи с началом процедуры его банкротства», — пояснил изданию представитель «Траста». Он подчеркнул, что задолженность зарезервирована на 100%. Согласно оборотной ведомости банка непрофильных активов, в ноябре он действительно нарастил резервы по рублевым кредитам на 187,5 млрд рублей.

Банк России также отмечал, что ноябрьский всплеск просрочки в секторе можно считать разовым фактором. «Рост целиком носит технический характер — на просрочку вышли старые проблемные кредиты, которые уже давно были полностью зарезервированы, и потому никакого влияния на результат сектора это не оказало», — отмечалось в обзоре ЦБ.

У «Траста» и так отрицательный капитал больше 1 трлн рублей из-за признания убытков (резервов) по кредитам, которые были ему переданы в рамках санаций банков, напоминает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Траст» полностью фондируется ЦБ, поэтому системных рисков от роста просрочки на его балансе не возникает», — отмечает аналитик.

«Траст» с 2018 года держит на своем балансе проблемные активы трех санированных частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. К нему же перешли долги «Открытие Холдинга», в прошлом основного владельца банка «ФК Открытие». «Траст» и компания ведут несколько крупных судебных споров. Так, банк в марте этого года направил иск к «Открытие Холдингу» и трем бывшим топ-менеджерам «Открытия» на 107,3 млрд рублей, а с весны прошлого года идет процесс о признании компании банкротом. Заявление с таким требованием подал 5 марта 2020 года сам «Открытие Холдинг». В тот же день иск подал «Траст», выступающий одним из кредиторов. Банк непрофильных активов оценивал задолженность холдинга бывших владельцев «Открытия» перед ним в 450 млрд рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении «Открытие Холдинга» — наблюдение, следует из картотеки арбитражных дел.