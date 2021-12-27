Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,02% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 740,63 пункта. Индекс РТС повысился на 1,18% — до отметки 1 602,91.

Бумаги Московской биржи выросли на 1,52%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,51%, СберБанка — на 0,39%, «Полюса» — на 0,46%, «Норникеля» — на 2,4%, «Газпрома» — на 1,17%.

Российский фондовый рынок в понедельник оставался в плюсе, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«Это необычно, потому что биржевая активность сохраняется ниже средних уровней, а количество нерезидентов меньше, чем обычно. В таких условиях рынок обычно или снижается, или консолидируется. Но сегодня он вырос», — комментирует Анна Бодрова. Она напоминает, что эта неделя укороченная для отечественных бирж, так как пятница — нерабочий день, поэтому все, что может случиться активного, произойдет в ближайшие сутки-двое. Индекс РТС готов вернуться выше 1 605 пунктов, допускает аналитик.



Главный аналитик ПСБ Егор Жильников полагает, что завтра на отечественном фондовом рынке сохранится аппетит инвесторов к риску, что позволяет рассчитывать на продолжение роста индекса Мосбиржи от декабрьских минимумов — с выходом выше 3 800 пунктов. Он замечает, что рождественские праздники в ряде европейских стран сохраняются, что может отразиться на сокращенных объемах торгов.