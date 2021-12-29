Банки.ру обновил мобильное приложение

В AppleStore стала доступна новая версия мобильного приложения Банки.ру, в которую добавлены функции для тех, кто планирует в ближайшее время оформить кредит или микрозаем.

Теперь для пользователей доступны:

Раздел с предложениями по микрозаймам, где можно не просто посмотреть актуальные ставки, но и отправить заявку напрямую в МФО.

Добавлен полный каталог по ипотечным предложениям от банков с возможностью сравнения по ставкам, сроку, а также максимальной сумме ипотеки. «Мастер подбора ипотеки» помогает выбрать лучшее предложение исходя из потребностей клиента, будь то ипотека или рефинансирование существующего кредита.

Кроме того, в разделе «Новости» появились сториз на интересные и актуальные финансовые темы, которые позволят быть в курсе новостей и повысить свою финансовую грамотность.