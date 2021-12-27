​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,51 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,2 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,0825—73,6725 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 мск равнялся 83,2075 рубля, уменьшившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 7 тыс. сделок на 466 млн евро по курсам от 82,7975 до 83,875 рубля за евро.

После пятничной просадки рубль начал последнюю неделю года в боевом расположении духа, пишет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в своем обзоре. «От самого доллара сегодня не поступает никаких сигналов – валюты продолжают тесниться в привычных диапазонах в условиях тонких торгов и на фоне отсутствия значимых новостей в предновогодний период. Тем временем нефть слегка дешевеет, но удерживается над уровнем 75 долларов за баррель, что в целом неплохо для рубля. Главным и единственным фактором поддержки выступает пик налоговых платежей, который уже в скором времени сойдет на нет, и тогда наша валюта с большой долей вероятности сменит «бычий» уклон на «медвежий», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что перед уходом на длинные новогодние праздники трейдеры могут перейти к сокращению рублевых позиций, тем более что уровни для этого вполне привлекательные. «Иными словами, следует ожидать фиксации прибыли по длинным рублевым позициям до конца этой недели, что чревато возвращением доллара за пределы отметки 74 рублей в ближайшие дни», — прогнозирует аналитик.