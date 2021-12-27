В Goldman Sachs назвали акции с потенциалом роста более 70% на 2022 год

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs выбрали лучшие акции для покупки в 2022 году. Главными критериями отбора бумаг стали высокая рентабельность бизнеса и мощный потенциал роста, пишет CNBC. Эксперты банка предоставили список компаний с валовой маржой выше 50% и потенциалом для роста их акций более 70%.

Валовая маржа (gross margin) — разница между общей выручкой от реализации продукции и операционными затратами предприятия. Этот показатель используется для определения ценовой силы компании, ее способности поддерживать или повышать цены без снижения спроса, что делает его особенно важным в текущих условиях инфляции.

Аналитик Goldman Sachs Майкл Нг отметил, что положительным фактором для бизнеса Activision Blizzard может стать запуск игр Call of Duty: Vanguard и Diablo Immortal, продолжение онлайн-игры Hearthstone и тестирование новых мобильных игр Warcraft. В ноябре эксперт также говорил, что «способность компании генерировать прибыль остается неизменной, мы рассматриваем любое снижение цены акций как возможность для покупки».

В Goldman Sachs оценили валовую маржу компании в 75,3% по итогам 2021 года и установили целевую цену на бумаги компании в 111 долларов, что на 70% больше цены закрытия рынка 23 декабря (65,16 доллара за бумагу).

Акции компании сейчас на 37,47% ниже максимума, достигнутого 16 февраля этого года. Котировки одного из крупнейших производителей видеоигр сильно обвалились после скандала, связанного c обвинением Activision Blizzard в создании токсичной корпоративной культуры.

Аналитик Брюс Лу отметил, что производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing повысил прогноз долгосрочной валовой маржи до «50% и выше». В банке ожидают, что компания достигнет более высокой рентабельности и «еще более высокого прогноза маржи» на фоне повышения цен для основных клиентов в 2022 году.

По результатам октября 2021 года чистая выручка тайваньской технологической компании выросла на 13%, до 134,5 млрд тайваньских долларов (4,85 млрд долларов США). За десять месяцев текущего года показатель выручки подскочил на 17%, с 1,1 трлн тайваньских долларов (39,5 млрд долларов) за аналогичный период 2020 года до 1,28 трлн тайваньских долларов (46,2 млрд долларов) в текущем году.

Goldman Sachs оценивает валовую маржу производителя микрочипов в 51,5% в 2021 году. Целевая цена по акциям компании составляет 1 028 тайваньских долларов, что подразумевает 70-процентный рост по сравнению с ценой закрытия на отметке 604 тайваньских доллара 24 декабря.

Южнокорейский производитель медицинского оборудования Jeisys Medical стал еще одной высокорентабельной компанией в списке банка, бумаги которой эксперты считают привлекательными для покупки в 2022 году. В ноябре аналитик Goldman Sachs Сангсу Ким заявил, что компания продемонстрировала «уверенный рост прибыли» за III квартал.

Ранее Ким отмечал, что ожидает трехлетний рост совокупной выручки на 36% и прибыли на 64% благодаря географической диверсификации и инновационному портфелю продуктов. Эксперт банка считает, что рынок не в полной мере учитывает многочисленные возможности долгосрочного роста Jeisys Medical. Целевая цена Goldman Sachs составляет 19,2 тыс. корейских вон, или 16,1 доллара на акцию, что подразумевает рост в 147,7% к цене закрытия акций на 24 декабря.

Гонконгская компания Jiumaojiu — единственная сеть китайских ресторанов, которой эксперты Goldman Sachs присвоили рейтинг «покупать». Аналитик банка Мишель Ченг отметил устойчивость рентабельности компании на фоне многочисленных неблагоприятных факторов. Банк «позитивно» оценивает мультибрендовую стратегию компании.

Банк ожидает, что к 2026 году компания откроет более 1,2 тыс. магазинов Tai Er, где продают традиционные блюда китайской кухни. В Goldman Sachs оценивают валовую маржу компании в 62,8% по итогам 2021 года и устанавливают целевую цену в 31 гонконгский доллар, или 3,97 доллара на акцию, что подразумевает рост на 130% от цены закрытия 24 декабря.